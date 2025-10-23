Reddit подала иск к Perplexity и ещё трём компаниям из-за обучения ИИ-моделей на публикациях пользователей

В апреле 2023 года Reddit объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к своему API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента. Компания решила сделать это из-за компаний, которые обучают нейросети на разговорах в соцсети.

В августе 2024 года компания начала блокировать доступ к сайту поисковикам и ботам компаний, что не заключили с соцсетью соглашения об использовании её данных — в том числе для обучения ИИ.

После этого пользователи заметили, что результаты с Reddit появляются только в поисковой выдаче Google — та как раз платит соцсети за доступ к данным и право обучать на них нейросети. Такой же договор заключили и с OpenAI.