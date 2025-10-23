Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
AI

Microsoft представила Mico — виртуального помощника для Copilot с голосовым управлением

Сначала он будет доступен пользователям в США, Великобритании и Канаде.

Источник: Microsoft
  • Microsoft анонсировала Mico — виртуального помощника для голосового режима чат-бота Copilot, пишет The Verge. Персонаж в виде анимированного шара реагирует на речь пользователя в режиме реального времени.
  • Mico несколько месяцев тестировали и теперь активируют по умолчанию в голосовом режиме Copilot. Пользователи смогут отключить персонажа при желании.
  • Виртуальный ассистент показывает «живые эмоции» во время общения и меняет выражение «лица» в зависимости от темы разговора, сообщили в Microsoft.
  • На старте Mico будет доступен только в США, Великобритании и Канаде. Помощник использует функцию памяти в Copilot, которая позволяет запоминать информацию о пользователе и его задачах для более персонализированного взаимодействия.
  • Microsoft также добавила режим Learn Live, который превращает Mico в интерактивного репетитора. В этом режиме помощник не даёт готовые ответы, а направляет пользователя к пониманию концепций. Функция включает интерактивные доски и визуальные подсказки.
  • Появление Mico вписывается в стратегию Microsoft по созданию узнаваемой «личности» для Copilot. Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман объяснял, что у Copilot будет постоянная идентичность и присутствие.

#новости #microsoft

1
17 комментариев