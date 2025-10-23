Microsoft представила Mico — виртуального помощника для Copilot с голосовым управлением

Сначала он будет доступен пользователям в США, Великобритании и Канаде.Источник: Microsoft Microsoft анонсировала Mico — виртуального помощника для голосового режима чат-бота Copilot, пишет The Verge. Персонаж в виде анимированного шара реагирует на речь пользователя в режиме реального времени.Mico несколько месяцев тестировали и теперь активируют по умолчанию в голосовом режиме Copilot. Пользователи смогут отключить персонажа при желании.Виртуальный ассистент показывает «живые эмоции» во время общения и меняет выражение «лица» в зависимости от темы разговора, сообщили в Microsoft.На старте Mico будет доступен только в США, Великобритании и Канаде. Помощник использует функцию памяти в Copilot, которая позволяет запоминать информацию о пользователе и его задачах для более персонализированного взаимодействия.Microsoft также добавила режим Learn Live, который превращает Mico в интерактивного репетитора. В этом режиме помощник не даёт готовые ответы, а направляет пользователя к пониманию концепций. Функция включает интерактивные доски и визуальные подсказки.Появление Mico вписывается в стратегию Microsoft по созданию узнаваемой «личности» для Copilot. Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман объяснял, что у Copilot будет постоянная идентичность и присутствие.#новости #microsoft