BI: xAI начала обучать ИИ на фильмах, телепрограммах и любительских видео — возможно, без согласия правообладателей

Источники Business Insider сообщили, что в xAI начали размечать видеоматериалы в рамках проектов Vision и Moongazer. По их словам, сотрудники изучали фрагменты из голливудских и иностранных фильмов, телепередач, обучающих и любительских роликов. Работа в Vision началась в августе 2025 года.

Как следует из документов Vision, с которыми ознакомилось издание, видео для маркировки анализировали по множеству критериев — композиция, глубина, движение камеры, освещение, описание сцен и объектов. Сотрудники отметили, что процесс был похож на «упражнения в киношколе» и оказался «более детальным», чем большинство проектов, над которыми они работали в xAI.



В документах также упоминались фрагменты из фильма «Хеллбой 2: Золотая армия». Издание попросило несколько чат-ботов сгенерировать картинку с его главным персонажем. ChatGPT сослался на авторские права и предложил создать «вдохновлённое» Хеллбоем изображение. А Grok сгенерировал десяток картинок и видео с персонажем без ограничений.



Снявшая «Хеллбой 2» Universal Pictures не комментировала ситуацию. С августа 2025 года студия стала добавлять к фильмам уведомления о запрете на их использование для обучения нейросетей.



Компании обучают модели на лицензированном контенте без согласия правообладателей, считает юрист Елена Амбарцумян. «Они рассчитывают на успех своего "революционного" продукта — в таком случае покроют издержки. А если потерпят неудачу, вопрос об авторских правах потеряет смысл», — добавила она.



Риск нарушения прав может возникнуть на любом этапе разработки моделей, отмечает исследователь Мичиганского университета Мэтт Блашчик. По его словам, главный вопрос — применяют ли компании лицензированный контент при обучении или генерации.

