Qualcomm анонсировала ИИ-чипы, чтобы конкурировать с Nvidia и AMD

Первый из них поступит в продажу в 2026 году. Компания разрабатывает чипы AI200 и AI250 для дата-центров, пишет Reuters. Qualcomm стремится диверсифицировать свой бизнес, чтобы меньше зависеть от рынка микропроцессоров для смартфонов, который составляет основную часть выручки компании.Чип AI200 поступит в продажу в 2026 году, AI250 — в 2027-м. Qualcomm пока не назвала цену новых моделей. Выход Qualcomm на рынок полупроводников для дата-центров означает появление нового конкурента для двух крупнейших производителей в этой отрасли — Nvidia и AMD, отмечает CNBC. В компании подчеркнули, что новые чипы будут предназначены для использования ИИ-моделей, а не для их обучения. Также представители Qualcomm отметили, что полупроводники превзойдут продукты конкурентов по энергоэффективности и «будут дешевле в эксплуатации».На фоне анонса акции Qualcomm 27 октября 2025 года росли на 20% — до отметки в $205,5 за бумагу.#новости #qualcomm