Grammarly сменила название головной компании на Superhuman и представила помощника Superhuman Go

Компания сосредоточилась на создании платформы с ИИ-агентами для работы, отмечает The Verge.Источник: SuperhumanСервис для помощи в написании текстов Grammarly сохранит название, но сама компания сменит его на Superhuman. Помимо Grammarly в неё входит почтовый ИИ-клиент Superhuman Mail, сервис для совместной работы Coda и новый продукт — Superhuman Go. Все они доступны в пакетной подписке.Superhuman Go компания описывает как «команду агентов», которые могут проводить мозговые штурмы, отправлять письма, находить информацию и другое.Помощника можно подключить к другим приложениям вроде Jira, Gmail, Google Drive и Google Calendar, отмечает TechCrunch. Например, если в чате кто-то предлагает запланировать встречу, он проверит расписание и поможет выбрать время.Источник: Superhuman The Verge отмечает, что Superhuman Go — это, по сути, ИИ-помощник Grammarly в обновлённом дизайне и с расширенными функциями. В компании сказали изданию, что новый продукт может помочь гораздо с большим количеством задач, поскольку Grammarly Go был ориентирован в основном на письмо.Основанный в 2009 году Grammarly начинал как сервис помощи в написании текстов на английском языке. В мае 2025-го компания привлекла $1 млрд на развитие продукта, продаж, маркетинга и на «стратегические приобретения».#новости #grammarly