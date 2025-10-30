Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Сервис Character AI запретит пользователям младше 18 лет общаться с ИИ-персонажами

И внедрит новую функцию проверки возраста.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Об этом заявила сама компания. Вместо общения пользователям предложат другие форматы — совместное создание историй, генерация изображений и видео.
  • Вести диалоги с ИИ-персонажами несовершеннолетние не смогут с 25 ноября 2025 года. Вводить изменения будут постепенно — до 25 ноября Character AI установит лимит на общение в два часа в день, а потом отключит эту возможность.
  • Чтобы точнее определять возраст пользователей, компания внедрит новую функцию проверки, — для этого она разработала новую ИИ-модель и будет использовать её вместе с другими инструментами.
Интерфейс Character AI. Скриншот vc.ru 
Интерфейс Character AI. Скриншот vc.ru 
  • Character AI — платформа для создания и использования чат-ботов, которые имитируют звёзд и известных персонажей и заточены под разные контексты. С июня 2024 года им можно звонить. Пользователям должно быть больше 13 лет.
  • В октябре 2024 года компания получила иск из-за смерти подростка, который постоянно общался с ИИ-персонажами в сервисе. Его мать заявила, что у Character AI «опасные и непроверенные» технологии и её стоит привлечь к ответу.
  • В январе 2025 года компания попросила суд отклонить иск. По её словам, единственная цель истца — «закрыть» сервис, а также зарегулировать ИИ. Если заявительница выиграет, пострадает весь ИИ-сектор.
  • В другом иске родители приложили скриншоты, на которых бот «подталкивает» подростка к их убийству — из-за того, что они не разрешают ему подолгу «сидеть» в интернете.

#новости #characterai

2
1
1
11 комментариев