Ася Карпова
AI

Китайская MiniMax выпустила ИИ-модель для генерации музыки Music 2.0 с поддержкой русского языка

Она доступна бесплатно с ограничением на число генераций в месяц.

Пример сгенерированного клипа, музыку к которому сделали в MiniMax Music 2.0. Источник: WaveSpeedAI
  • Компания заявляет, что MiniMax Music 2.0 создаёт аудио длиной до пяти минут с «реалистичным» и «эмоциональным» вокалом. Она поддерживает русский язык, но может делать ошибки в ударениях и сочетаемости слов, а иногда добавляет в текст песни фразы на английском языке или несуществующий набор букв.

Так модель сгенерировала песню про кота-диджея на русском языке. Тест vc.ru

  • Нейросеть доступна бесплатно на сайте. На создание одной песни уйдёт 300 кредитов вне зависимости от длины трека. Бесплатно дают 10 тысяч кредитов в месяц.
  • MiniMax — китайский разработчик ИИ-сервисов для генерации видео и изображений. Компания также выпустила чат-бота с собственными рассуждающими ИИ-моделями и ИИ-агентом.

#новости

