Её можно попробовать бесплатно при наличии бонусных кредитов.Китайский стартап MiniMax добавил в сервис Hailuo модель 02, которая, по словам разработчиков, воссоздаёт «экстремальные физические действия», например элементы акробатики и балета. Звук нейросеть не добавляет.Пользователь попросил модель создать «Театр роботов». Источник: DesynArt Источник: Victor CОна генерирует видео длиной до шести секунд в разрешении 720 p за 25 кредитов. Бесплатные кредиты начисляют «за ежедневную авторизацию» — по 100 в день. Они аннулируются, если пользователь не заходит на сайт. Можно также купить 70 кредитов за $1.По подписке можно создать десятисекундный ролик в разрешении 1080 p. Самый дешевый тариф Standard стоит $10 в месяц, в нём нет водяного знака.Пользователи в соцсетях создают с помощью Hailuo 02 внутриигровые видео и «кинематографичные» сцены драк. Некоторые пишут, что она точнее других следует запросам и «одна из лучших в понимании физики». Источник: Jason Zada Источник: padphone Источник: Marco Shikoba Однако в соцсетях есть и примеры, где модель не справилась со сложными сценами «для боевиков».Источник: WuxiaRocks Источник: Pierrick ChevallierВ пользовательском рейтинге видеогенераторов Artificial Analysis Video Arena бета-версия Hailuo 02 обошла Veo 3 от Google в режиме «оживления» картинок.Скриншот vc.ru на 16:30 мск 18 июня 2025 годаАся КарповаAI10 янвВ сервисе Hailuo AI появилась функция генерации коротких роликов из фотографии — можно настроить декорации, одежду и действия персонажа Она доступна для бесплатного тестирования.#новости