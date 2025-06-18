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Ася Карпова
AI

«Одна из лучших в понимании физики»: пользователи тестируют новую китайскую модель генерации видео Hailuo 02

Её можно попробовать бесплатно при наличии бонусных кредитов.

  • Китайский стартап MiniMax добавил в сервис Hailuo модель 02, которая, по словам разработчиков, воссоздаёт «экстремальные физические действия», например элементы акробатики и балета. Звук нейросеть не добавляет.
Пользователь попросил модель создать «Театр роботов». Источник:  DesynArt 
 Источник: Victor C
  • Она генерирует видео длиной до шести секунд в разрешении 720 p за 25 кредитов. Бесплатные кредиты начисляют «за ежедневную авторизацию» — по 100 в день. Они аннулируются, если пользователь не заходит на сайт. Можно также купить 70 кредитов за $1.
  • По подписке можно создать десятисекундный ролик в разрешении 1080 p. Самый дешевый тариф Standard стоит $10 в месяц, в нём нет водяного знака.
  • Пользователи в соцсетях создают с помощью Hailuo 02 внутриигровые видео и «кинематографичные» сцены драк. Некоторые пишут, что она точнее других следует запросам и «одна из лучших в понимании физики».
 Источник: Jason Zada 
Источник: padphone 
 Источник: Marco Shikoba 
  • Однако в соцсетях есть и примеры, где модель не справилась со сложными сценами «для боевиков».
Источник: WuxiaRocks 
Источник: Pierrick Chevallier
  • В пользовательском рейтинге видеогенераторов Artificial Analysis Video Arena бета-версия Hailuo 02 обошла Veo 3 от Google в режиме «оживления» картинок.
Скриншот vc.ru на 16:30 мск 18 июня 2025 года
Скриншот vc.ru на 16:30 мск 18 июня 2025 года
Ася Карпова
AI
В сервисе Hailuo AI появилась функция генерации коротких роликов из фотографии — можно настроить декорации, одежду и действия персонажа

Она доступна для бесплатного тестирования.

#новости

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