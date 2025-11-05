Cognition добавила функцию объяснения кода в ИИ-редактор Windsurf, чтобы бороться с «мусором» от вайб-кодинга

«Нам нужен ИИ, который включает мозги, а не наоборот», — пояснила компания.Источник: WindsurfСтартап Cognition, который купил Windsurf в июле 2025 года, анонсировал функцию Codemaps для ИИ-редактора. Она помогает пользователям понять сгенерированный код — а именно порядок, в котором выполняются команды, а также связь между различными компонентами.Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать соответствующую вкладку в интерфейсе Windsurf, затем необходимые файлы и модель — SWE-1.5 от Cognition или Claude Sonnet 4.5 от Anthropic.Далее ИИ-помощник сгенерирует иерархию связей между фрагментами кода в виде текста и визуальной карты. При выборе определённого пункта Windsurf подсветит относящийся к нему код. Объяснением можно поделиться с другими пользователями.Источник: CognitionТакже нейросеть может объяснить код по запросу пользователя — например, найти файлы, связанные с проблемами между серверами и клиентами, и раскрыть их логику. Помимо этого, Codemaps можно вызвать соответствующей командой в Cascade — ИИ-агенте Windsurf.Компания считает, что с расцветом нейросетей разработчик в большей степени ответственен за код, поскольку должен проверить, что и почему сгенерил ИИ, а также безопасен ли результат. Помимо этого, Cognition раскритиковала отношение к вайб-код-агентам как замене инженеров, а также отсутствие альтернатив для выполнения сложных задач.На начало ноября 2025 года функция Codemaps находится в бета-тестировании.#новости