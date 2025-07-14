ИИ-стартап Cognition купил разработчика ИИ-редактора кода Windsurf

Сумму сделки не назвали.Компании подписали окончательное соглашение. Сделка включает интеллектуальную собственность, продукт, базу пользователей, бизнес и бренд Windsurf, сотрудники присоединятся к Cognition.В мае 2025 года источники Bloomberg говорили, что OpenAI договорилась купить Windsurf за $3 млрд. Однако сделка сорвалась, а глава Windsurf Варун Мохан, сооснователь Дуглас Чен и несколько сотрудников отдела исследований и разработок перешли в Google DeepMind. По словам источников СМИ, Google также заплатит $2,4 млрд за неисключительную лицензию на технологии Windsurf.Windsurf (ранее — Codeium) основана в 2021 году и за всё время привлекла более $200 млн инвестиций, писало Bloomberg. В феврале 2025-го источники TechCrunch говорили, что компания вела переговоры о привлечении денег при оценке в $2,85 млрд.Как сообщили в Cognition, у сервиса более 350 корпоративных клиентов и «сотни тысяч» активных пользователей в день. Windsurf поддерживает более 70 языков программирования и интегрируется со средами разработки вроде Microsoft Visual Studio и JetBrains.Cognition — разработчик ИИ-инструмента для программистов Devin. Весной 2025 года компания привлекла «сотни миллионов долларов» при оценке около $4 млрд, говорили источники Bloomberg. Скриншот vc.ru с сайта Windsurf#новости #windsurf