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Полина Лааксо
AI

Cделка OpenAI по покупке разработчика редактора кода Windsurf сорвалась — его глава и сооснователь ушли в конкурирующую Google DeepMind

OpenAI собиралась купить компанию за $3 млрд.

  • Весной 2025 года Windsurf и разработчик ChatGPT заключили «эксклюзивный договор», чтобы «финализировать покупку», однако его действие истекло, подтвердили в OpenAI.
  • Источники NYT говорят, что переговоры зашли в тупик: Windsurf обеспокоило то, что данные о продукте получит Microsoft — один из ключевых инвесторов OpenAI. Последняя должна делиться с ней данными, связанными интеллектуальной собственностью покупаемых компаний.
  • OpenAI просила сделать исключение, но Microsoft, как сообщили собеседники NYT, отказала, хотя в случае с покупкой стартапа Io Джони Айва пошла навстречу, так как «не видела себя на рынке потребительских ИИ-устройств». Windsurf же разрабатывает ИИ-продукты для работы с кодом, а в этом сегменте у Microsoft есть свой ИИ-ассистент Copilot.
  • Как только срок соглашения с OpenAI истёк, с «простым и менее проблемным» предложением к Windsurf обратились глава Google Сундар Пичаи и руководитель ИИ-отдела Google DeepMind Демис Хассабис. В рамках соглашения Google DeepMind заполучил главу Windsurf Варуна Мохана, сооснователя Дугласа Чена и нескольких сотрудников отдела исследований и разработок. Они подключатся к работе над Gemini и инструментами для агентного кодинга. Но в каких должностях — не сказали.
  • Google также заплатит $2,4 млрд за неисключительную лицензию на технологии Windsurf, сообщили источники Bloomberg, NYT, CNBC и Reuters. Долю в компании Google не получит.
  • Windsurf основана в 2021 году и с тех пор привлекла $243 млн от Kleiner Perkins, Greenoaks, General Catalyst и других. В августе 2024 года инвесторы оценивали её в $1,25 млрд. Временным главой Windsurf назначили директора по бизнес-развитию Джеффа Вана.
Источник: Fast Company
Источник: Fast Company
  • Бигтех всё чаще переманивает сотрудников, вместо того чтобы выкупать компании, отмечает Reuters. Такие сделки изначально не требуют проверки со стороны антимонопольных регуляторов США.
  • В 2024 году Google получила неисключительную лицензию на использование языковых моделей ИИ-стартапа Character AI и приняла часть команды стартапа — включая сооснователей Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса. Сделкой интересовался Минюст США.
  • Microsoft забрала к себе сооснователя DeepMind и Inflection AI Мустафу Сулеймана, согласившись выплатить Inflection AI $620 млн за лицензии на продукты, а также около $30 млн за отказ от претензий из-за переманивания кадров.
  • Meta* вложила $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI и в рамках сделки заполучила сооснователя Александра Вана — в свою команду по созданию «суперинтеллекта». А ещё переманила руководителя ИИ-подразделения Apple Жомина Пана, предложив ему «десятки миллионов долларов» в год.
Артур Томилко
Мнения
«Миссионеры победят наёмников»: Сэм Альтман раскритиковал Meta* за переманивание ИИ-специалистов

И заявил, что у акций OpenAI «гораздо больший» потенциал для роста.

Сэм Альтман, фото Bloomberg

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #openai #google #windsurf

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