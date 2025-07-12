Cделка OpenAI по покупке разработчика редактора кода Windsurf сорвалась — его глава и сооснователь ушли в конкурирующую Google DeepMind

OpenAI собиралась купить компанию за $3 млрд.Весной 2025 года Windsurf и разработчик ChatGPT заключили «эксклюзивный договор», чтобы «финализировать покупку», однако его действие истекло, подтвердили в OpenAI.Источники NYT говорят, что переговоры зашли в тупик: Windsurf обеспокоило то, что данные о продукте получит Microsoft — один из ключевых инвесторов OpenAI. Последняя должна делиться с ней данными, связанными интеллектуальной собственностью покупаемых компаний.OpenAI просила сделать исключение, но Microsoft, как сообщили собеседники NYT, отказала, хотя в случае с покупкой стартапа Io Джони Айва пошла навстречу, так как «не видела себя на рынке потребительских ИИ-устройств». Windsurf же разрабатывает ИИ-продукты для работы с кодом, а в этом сегменте у Microsoft есть свой ИИ-ассистент Copilot.Как только срок соглашения с OpenAI истёк, с «простым и менее проблемным» предложением к Windsurf обратились глава Google Сундар Пичаи и руководитель ИИ-отдела Google DeepMind Демис Хассабис. В рамках соглашения Google DeepMind заполучил главу Windsurf Варуна Мохана, сооснователя Дугласа Чена и нескольких сотрудников отдела исследований и разработок. Они подключатся к работе над Gemini и инструментами для агентного кодинга. Но в каких должностях — не сказали.Google также заплатит $2,4 млрд за неисключительную лицензию на технологии Windsurf, сообщили источники Bloomberg, NYT, CNBC и Reuters. Долю в компании Google не получит.Windsurf основана в 2021 году и с тех пор привлекла $243 млн от Kleiner Perkins, Greenoaks, General Catalyst и других. В августе 2024 года инвесторы оценивали её в $1,25 млрд. Временным главой Windsurf назначили директора по бизнес-развитию Джеффа Вана.Источник: Fast CompanyБигтех всё чаще переманивает сотрудников, вместо того чтобы выкупать компании, отмечает Reuters. Такие сделки изначально не требуют проверки со стороны антимонопольных регуляторов США.В 2024 году Google получила неисключительную лицензию на использование языковых моделей ИИ-стартапа Character AI и приняла часть команды стартапа — включая сооснователей Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса. Сделкой интересовался Минюст США.Microsoft забрала к себе сооснователя DeepMind и Inflection AI Мустафу Сулеймана, согласившись выплатить Inflection AI $620 млн за лицензии на продукты, а также около $30 млн за отказ от претензий из-за переманивания кадров.Meta* вложила $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI и в рамках сделки заполучила сооснователя Александра Вана — в свою команду по созданию «суперинтеллекта». А ещё переманила руководителя ИИ-подразделения Apple Жомина Пана, предложив ему «десятки миллионов долларов» в год.Артур ТомилкоМнения2 июля«Миссионеры победят наёмников»: Сэм Альтман раскритиковал Meta* за переманивание ИИ-специалистов И заявил, что у акций OpenAI «гораздо больший» потенциал для роста.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #openai #google #windsurf