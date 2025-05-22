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Полина Лааксо
AI

Минюст США изучит сделку Google с разработчиком платформы с ИИ-персонажами Character AI из-за возможных антимонопольных нарушений — Bloomberg

Сделку заключили в 2024 году.

  • По её итогам Google получила неисключительную лицензию на использование языковых моделей Character AI и приняла часть команды стартапа — включая сооснователей Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, которые ранее работали в Google.
  • СМИ тогда предполагали, что компания не стала выкупать стартап целиком, чтобы избежать давления со стороны регуляторов. Они внимательно следят за приобретениями и поглощениями и могут разглядеть в подобной сделке попытку подорвать конкуренцию на ИИ-рынке.
  • Так ли это — теперь проверит Минюст США, узнало Bloomberg от осведомлённых источников. В Google уточнили изданию, что не владеют долей в Character AI, а на вопросы регуляторов «всегда рады ответить». В министерстве и Character AI от комментариев отказались.
  • Character AI — платформа для создания и использования чат-ботов, которые заточены под разные контексты и имитируют звёзд и известных персонажей. С июня 2024 года им можно звонить.
Источник фото: Zuma
Источник фото: Zuma
  • В апреле 2025 года в США начались слушания, на которых Минюст попросил обязать корпорацию продать браузер Chrome. Выкупить его в случае раздела уже готовы OpenAI, Perplexity и Yahoo.
  • Помимо этого, министерство требует расторгнуть соглашения, по которым производители устанавливают Google поисковиком по умолчанию на своих устройствах. А в рамках другого разбирательства предлагает корпорации продать рекламную биржу AdX и платформу DFP.

#новости #google #characterai

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