Минюст США изучит сделку Google с разработчиком платформы с ИИ-персонажами Character AI из-за возможных антимонопольных нарушений — Bloomberg

Сделку заключили в 2024 году.По её итогам Google получила неисключительную лицензию на использование языковых моделей Character AI и приняла часть команды стартапа — включая сооснователей Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, которые ранее работали в Google.СМИ тогда предполагали, что компания не стала выкупать стартап целиком, чтобы избежать давления со стороны регуляторов. Они внимательно следят за приобретениями и поглощениями и могут разглядеть в подобной сделке попытку подорвать конкуренцию на ИИ-рынке.Так ли это — теперь проверит Минюст США, узнало Bloomberg от осведомлённых источников. В Google уточнили изданию, что не владеют долей в Character AI, а на вопросы регуляторов «всегда рады ответить». В министерстве и Character AI от комментариев отказались.Character AI — платформа для создания и использования чат-ботов, которые заточены под разные контексты и имитируют звёзд и известных персонажей. С июня 2024 года им можно звонить.Источник фото: ZumaВ апреле 2025 года в США начались слушания, на которых Минюст попросил обязать корпорацию продать браузер Chrome. Выкупить его в случае раздела уже готовы OpenAI, Perplexity и Yahoo.Помимо этого, министерство требует расторгнуть соглашения, по которым производители устанавливают Google поисковиком по умолчанию на своих устройствах. А в рамках другого разбирательства предлагает корпорации продать рекламную биржу AdX и платформу DFP.#новости #google #characterai