Meta* переманила руководителя ИИ-подразделения Apple, предложив «десятки миллионов долларов» в год

Перейти из одной компании в другую могут ещё несколько сотрудников, пишет Bloomberg.Глава Meta* Марк Цукерберг на конференции Meta* Connect в 2024 году. Источник: BloombergРуоминг Панг возглавлял команду Apple Foundation Models из 100 человек. Она разрабатывает ИИ-модели для Apple Intelligence. Чтобы уговорить его уйти в подразделение «суперинтеллекта» Мета*, компания предложила условия в «десятки миллионов долларов» в год, рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомлённые источники.Meta* подтвердила изданию, что наняла Панга. Apple ситуацию не прокомментировала.В конце июня 2025 года Груман писал, что Apple запустила проект по оценке сторонних ИИ-моделей от OpenAI и Anthropic для интеграции с Siri. После этого вице-президент компании по корпоративному развитию Адриан Перика начал переговоры с разработчиком Claude.Эти события «подорвали моральный дух» внутри Apple Foundation Models, и несколько инженеров теперь намерены уйти в Meta* вслед за руководителем, пишет Гурман.Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании. В начале июня издание узнало, что он формирует команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и переманивает сотрудников из OpenAI и Google.Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.Лабораторию по созданию «суперинтеллекта» возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta