«Готов сделать всё, чтобы Meta* стала лидером» в развитии ИИ: Цукерберг объявил о начале работы лаборатории «суперинтеллекта»

Он рассказал, что к компании присоединились 11 специалистов из OpenAI, Anthropic и Google.Глава Meta* Марк Цукерберг рассказал сотрудникам во внутренней записке, что запускает новое подразделение под названием Meta* Superintelligence Labs (MSL) для исследований в области ИИ. С документом ознакомилось Bloomberg.Лабораторию по созданию «суперинтеллекта» возглавит Александр Ван. В его стартап по разметке данных Scale AI Meta* вложила $14,3 млрд в июне 2025 года.Бывший гендиректор Github Нат Фридман станет «партнёром Алекса» и будет отвечать за разработку продуктов и прикладные исследования.Цукерберг также представил 11 новых сотрудников подразделения. Среди них бывшие исследователи DeepMind Джек Рэй и Сунь Пэй, сотрудники OpenAI Юй Цзяхуэй, Би Шучао, Чжао Шэнцзя и Жэнь Хунъюй и инженер из Anthropic Джоэл Побар.В июне 2025 года в Meta* перешли исследователи OpenAI Лукас Бейер, Александр Колесников, Чжай Сяохуа, а также Трапита Бансала, который работал над созданием первой «рассуждающей» модели компании o1.Meta*, по словам Цукерберга, потратит «сотни миллиардов» долларов на исследования в области ИИ в «ближайшие годы». Он добавил, что появление «сверхинтеллекта» всё более очевидно с развитием технологии. «Уверен, что это станет началом новой эры в истории человечества, и готов сделать всё, чтобы Меtа* стала лидером в этом направлении», — написал глава компании.Марк Цукерберг. Источник: его официальная страница в Facebook*Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании — сам звонил кандидатам и устраивал встречи у себя дома, пишет Bloomberg.В начале июня издание узнало, что он формирует команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и переманивает сотрудников из OpenAI и Google.17 июня глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился.В конце июня издание Wired рассказало, что OpenAI начала пересматривать выплаты сотрудникам, которым предлагали перейти в Meta*.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости