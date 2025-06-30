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Евгения Евсеева
AI

OpenAI начала пересматривать выплаты сотрудникам после того, как Meta* стала переманивать её специалистов — Wired

В компании готовы «бороться за каждого сотрудника».

  • «Сейчас мне тревожно: ощущение, будто кто-то вломился в наш дом и украл что-то», — сообщил во внутренней записке главный научный сотрудник OpenAI Марк Чэнь во внутренней записке, с которой ознакомился Wired.
  • По его словам, компания «не сидит сложа руки»: он, гендиректор Сэм Альтман и другие руководители «круглосуточно» общаются с теми, кто получает предложения, пересматривают выплаты и «ищут способы вознаграждения».
  • По данным СМИ, Meta наняла как минимум восемь исследователей из OpenAI: об одном сообщал TechCrunch, о трёх — WSJ, о ещё четырёх — The Information.
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • В начале июня Bloomberg узнало, что Марк Цукерберг формирует команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и переманивает сотрудников из OpenAI и Google. Цукерберг также пытался предложить контракт сооснователю OpenAI Илье Суцкеверу, но безуспешно.
  • 17 июня глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился. Уже 24 июня он сказал, что «вербовка» исследователей его не волнует.
  • Также Meta* вложила $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale и наняла его гендиректора Александра Ванга руководителем команды по разработке AGI.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #openai

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