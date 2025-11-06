Gemini научили просматривать почту пользователя, файлы «Google Диска» и рабочие чаты Workspace в режиме «Глубокого исследования»

Google заявляет, что контекст позволяет Gemini проводить персонализированные исследования, в том числе для бизнеса.В чат-боте Gemini можно выбрать один или несколько источников для анализа, а также прикрепить внешние файлы. Источник: GoogleПосле обновления Gemini в режиме Deep Research может использовать не только поиск по интернету, но и анализировать документы, презентации, таблицы и PDF-файлы на «Диске», электронные письма и чаты в корпоративном сервисе Workspace.Например, этот контекст может помочь Gemini сделать анализ рынка перед запуском продукта — с опорой на данные о нём в документах и письмах команды, заявляет компания.Обновление доступно бесплатно в веб-версии Gemini, в ближайшие дни его планируют добавить в мобильное приложение. Пользователь также должен разрешить чат-боту доступ к аккаунту Google в настройка — его можно отключить.Инструмент «Глубокое исследование» доступен в меню «Инструменты». Google впервые представила его в декабре 2024 года. У OpenAI похожий режим появился в феврале 2025-го. Gemini предоставляет план исследования, который можно отредактировать, затем собирает отчёт на основе анализа десятков документов и ссылок. Его можно экспортировать в «Google Документы» или послушать в формате ИИ-подкаста.Источник: Google#новости #google