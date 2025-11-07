Google выпустила чип Ironwood для обучения ИИ-моделей, «сопоставимый» с процессорами Nvidia

Компания Anthropic объявила о планах использовать миллион чипов Google для Claude.Часть «супермодуля» с 9216 процессорами Ironwood. Источник: GoogleGoogle объявила о запуске ускорителей Ironwood — седьмого поколения её тензорных процессоров (TPU). Это первый чип компании, разработанный специально для запуска и обучения ИИ-моделей.Его производительность не уступает графическим процессорам Nvidia Blackwell, пишет The Register. Вычислительная мощность каждого чипа Ironwood — 4,6 петафлопс (квадриллионов операций в секунду). Nvidia B200 обеспечивает 4,5 петафлопс, а Nvidia GB200 и GB300 — 5 петафлопс.Ironwood поступит на рынок «в ближайшие недели». TPU будут поставляться в двух конфигурациях: с 256 или 9216 чипами в одном «супермодуле». В конце октября 2025 года Anthropic объявила о планах использовать миллион новых чипов Google для обучения Claude.Впервые Ironwood представили на конференции Google Cloud Next 25 в апреле 2025-го. 29 октября Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн. Глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что общий объём продаж чипов «между поколениями Blackwell и Rubin», которые выпустят в 2026 году, может составить $500 млрд.Артур ТомилкоБудущее5 ноябGoogle рассказала о планах по созданию центров обработки данных на околоземной орбите Похожий проект прорабатывает Nvidia. #новости