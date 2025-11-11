Популярное
Евгения Евсеева
AI

«Википедия» призвала ИИ-компании пользоваться её платным API, чтобы те не перегружали серверы и поддерживали энциклопедию

Так как она — наиболее крупная база данных для обучения моделей.

Источник: Depositphotos
  • Wikimedia Foundation выпустила призыв к ИИ-компаниям — пользоваться её платформой Wikimedia Enterprise, которая предоставляет платный доступ к API энциклопедии.
  • Согласно заявлению компании, это позволит не перегружать серверы «Википедии» и финансово её поддерживать: а это необходимо, так как энциклопедия — «одна из наиболее крупных и качественных баз данных для обучения ИИ».
  • Поэтому Wikimedia Foundation призывает поддерживать энциклопедию — в том числе указывать источники. Она отмечает, что так ИИ-фирмы будут «отдавать должное» вкладу людей. Источники нужны, чтобы люди знали, откуда берутся данные, переходили по ним и, возможно, участвовали в создании информации.
  • Если на «Википедию» станет заходить меньше пользователей, станет меньше и волонтёров, которые помогают создавать и редактировать статьи, отмечает компания. Поддержка нужна, чтобы обеспечить будущее энциклопедии и ИИ-фирм, обучающих на её данных свои модели.
Артур Томилко
Сервисы
В «Википедии» рассказали о снижении трафика на фоне роста популярности нейросетей и появления ИИ-сводок в поисковиках

Это может снизить поддержку проекта со стороны волонтёров и спонсоров.

Фото Unsplash

#новости #википедия #wikipedia

