Google добавила в NotebookLM режим Deep Research для «сложных исследований»

И поддержку новых типов источников.Источник: Google Чтобы использовать Deep Research, нужно выбрать в источниках “web”, а затем этот режим, рассказала компания. Сервис создаст план исследования, проанализирует онлайн-источники и сгенерирует отчёт. Его и источники можно добавить в проект. Функция работает в фоновом режиме.Также Google добавила больше поддерживаемых типов файлов в NotebookLM. Среди них — «Google Таблицы», PDF напрямую из «Google Диска», документы Microsoft Word (.docx), файлы из «Google Диска» как URL-ссылки.Функции станут доступны всем пользователям «в течение недели».Функцию генерации «подкастов» с «ИИ-ведущими» на основе заметок Google добавила в NotebookLM в 2024 году. С апреля 2025 года Audio Overview поддерживает в том числе русский язык. В июле компания добавила Video Overviews — заметки можно превратить в образовательные видео.Валерия ИльинаAI6 июняNotebookLM: как подготовиться к экзаменам, сделать квиз и записать подкаст с помощью нейросети От редакцииТекст обновлён 30 июля 2025 года.Тестируем бесплатные функции, слушаем подкаст про Лабубу и делаем ментальную карту по «Смешарикам».#новости #google