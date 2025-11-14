Популярное
Таня Боброва
AI

Google добавила в NotebookLM режим Deep Research для «сложных исследований»

И поддержку новых типов источников.

Источник: Google
  • Чтобы использовать Deep Research, нужно выбрать в источниках “web”, а затем этот режим, рассказала компания. Сервис создаст план исследования, проанализирует онлайн-источники и сгенерирует отчёт. Его и источники можно добавить в проект. Функция работает в фоновом режиме.
  • Также Google добавила больше поддерживаемых типов файлов в NotebookLM. Среди них — «Google Таблицы», PDF напрямую из «Google Диска», документы Microsoft Word (.docx), файлы из «Google Диска» как URL-ссылки.
  • Функции станут доступны всем пользователям «в течение недели».
  • Функцию генерации «подкастов» с «ИИ-ведущими» на основе заметок Google добавила в NotebookLM в 2024 году. С апреля 2025 года Audio Overview поддерживает в том числе русский язык. В июле компания добавила Video Overviews — заметки можно превратить в образовательные видео.
#новости #google

