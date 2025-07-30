Google добавила в NotebookLM функцию генерации видеопрезентаций на основе заметок

Пока только на английском.Источник: GoogleВ NotebookLM появилась функция Video Overviews, с помощью которой пользователи могут превратить свои заметки в образовательные видео. Компания анонсировала её в мае 2025 года на I/O 2025.На старте пользователи могут сгенерировать слайды с озвучкой. Компания призвала рассматривать их как альтернативу Audio Overviews: сервис создаст визуальный ряд для иллюстрации тезисов, используя изображения, диаграммы, цитаты и цифры из документов пользователя.В будущем Google планирует добавить и другие форматы. Video Overviews сначала будет доступна на английском языке.Источник: Google Функцию генерации «подкастов» с «ИИ-ведущими» на основе заметок Google добавила в NotebookLM в 2024 году. С апреля 2025 года Audio Overview поддерживает в том числе русский язык.В мае компания выпустила приложения NotebookLM.Валерия ИльинаAI6 июняNotebookLM: как подготовиться к экзаменам, сделать квиз и записать подкаст с помощью нейросети Тестируем бесплатные функции, слушаем подкаст про Лабубу и делаем ментальную карту по «Смешарикам».#новости #google