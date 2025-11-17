Нужно задать вопрос, загрузить документ или ссылку — нейросеть выделит главные идеи и представит их в формате аудиодиалога.Скриншот фрагмента видео от GigaChat Для генерации подкаста нужно зайти во вкладку «Полезное», затем в «Подкасты» и загрузить материалы — документы или ссылки — или написать тему выпуска.После нужно добавить запрос вроде «Сгенерируй подкаст про историю Альфреда Хичкока и его творчество», определить стиль (от спокойного до эмоционального) и голоса (есть три мужских и три женских), длительность подкаста (до двух или до десяти минут).Сгенерировать подкаст также можно из любого диалога с GigaChat: нужно нажать «Создать подкаст» в конце диалога. Готовый файл можно скачать, переименовать или переслать друзьям, уточнили в «Сбере».Функция работает в веб-версии GigaChat и в приложении для Android. В версии для iOS она появится «в следующем обновлении приложения». До конца 2025 года будет возможность послушать подкаст на «умных» колонках Sber или отправить его в сервис «Звук».Источник: GigaChat #новости #gigachat