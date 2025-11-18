xAI выпустила модель Grok 4.1 — она доступна всем пользователям бесплатно

Модель стала лучше понимать эмоции и реагировать на них, а также выдавать меньше неточностей. Разница между ответами у прошлой и новой версии Grok. Скриншот vc.ruМоделью можно воспользоваться на сайте grok.com, внутри соцсети X и в приложениях для iOS и Android, сообщила компания.Есть две версии — «быстрая» и «рассуждающая».Это обновлённая версия Grok 4 с улучшенным поведением в диалогах. Модель стала лучше воспринимать намерения пользователя и лучше реагирует на эмоции, отмечает xAI.Также она придерживается более «целостного» общения, сохраняет «личность» и даёт более точные и «аккуратные» ответы — следует стилю, «яснее» формулирует мысли и реже выдаёт неточности.Ася КарповаAI10 июляxAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus Она доступна только по подписке. Компания также запустила новый тариф стоимостью $300 в месяц.#новости #xai #grok