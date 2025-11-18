Популярное
Евгения Евсеева
AI

xAI выпустила модель Grok 4.1 — она доступна всем пользователям бесплатно

Модель стала лучше понимать эмоции и реагировать на них, а также выдавать меньше неточностей.

Разница между ответами у прошлой и новой версии Grok. Скриншот vc.ru
Разница между ответами у прошлой и новой версии Grok. Скриншот vc.ru
  • Моделью можно воспользоваться на сайте grok.com, внутри соцсети X и в приложениях для iOS и Android, сообщила компания.
  • Есть две версии — «быстрая» и «рассуждающая».
  • Это обновлённая версия Grok 4 с улучшенным поведением в диалогах. Модель стала лучше воспринимать намерения пользователя и лучше реагирует на эмоции, отмечает xAI.
  • Также она придерживается более «целостного» общения, сохраняет «личность» и даёт более точные и «аккуратные» ответы — следует стилю, «яснее» формулирует мысли и реже выдаёт неточности.
Ася Карпова
AI
xAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus

Она доступна только по подписке. Компания также запустила новый тариф стоимостью $300 в месяц.

Grok Heavy выполнила 44% заданий в наборе тестов из разных сфер «Последний экзамен человечества», обойдя Gemini 2.5 Pro от Google с результатом 27%. Источник: xAI

#новости #xai #grok

