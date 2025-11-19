Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Разработчик Manus представил Open Browser — расширение, которое даёт ИИ-агенту работать в браузерах Chrome и Edge

Пока он доступен в бета-версии и платно.

Источник: Manus
Источник: Manus
  • Расширение позволяет Manus работать в браузере пользователя — с его локального IP-адреса, сообщила компания.
  • Чтобы оно заработало, нужно установить его, включить в списке расширений и авторизоваться. После этого ИИ-агент откроет новую вкладку, в которой сможет выполнять назначенную ему задачу. Пользователь может наблюдать за процессом, управлять им или остановить его, закрыв страницу.
Источник: Manus
Источник: Manus
  • Компания отмечает, что запускать ИИ-агента можно в браузере на любом устройстве — даже на смартфоне. Работать он будет, пока устройство подключено к интернету.
  • Browser Operator доступен в бета-версии для пользователей подписок Pro, Plus и Team — за $33, $166 и договорную цену. Это 2674 и 13 454 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2025 года соответственно.
  • Среди поддерживаемых браузеров — Chrome и Edge. Другие собираются добавить позднее.
Валерия Ильина
AI
ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.

ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

#новости #manus

5
1
20 комментариев