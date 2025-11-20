Популярное
Евгения Евсеева
AI

Главный специалист по ИИ в Meta* Ян Лекун ушёл из компании для запуска собственного стартапа

Его новая компания займётся работой над «моделями мира».

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Ян Лекун сообщил, что планирует создать стартап, который специализируется на «моделях мира» — ИИ-системах, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики.
  • В Meta* Лекун с 2013 года возглавлял Лабораторию фундаментальных исследований ИИ (FAIR). Вместе с коллегами из неё, Нью-Йоркского университета и других организаций он разрабатывал исследовательскую программу, которую теперь хочет продолжить.
  • Meta* при этом и дальше будет сотрудничать со стартапом Лекуна, пишет CNBC.
  • По словам источников FT, которая в ноябре 2025 года сообщила о возможном уходе Лекуна, тот уже ведёт переговоры о привлечении инвестиций. От кого — пока неизвестно.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

