Главный специалист по ИИ в Meta* Ян Лекун ушёл из компании для запуска собственного стартапа

Его новая компания займётся работой над «моделями мира».Источник: Getty ImagesЯн Лекун сообщил, что планирует создать стартап, который специализируется на «моделях мира» — ИИ-системах, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики.В Meta* Лекун с 2013 года возглавлял Лабораторию фундаментальных исследований ИИ (FAIR). Вместе с коллегами из неё, Нью-Йоркского университета и других организаций он разрабатывал исследовательскую программу, которую теперь хочет продолжить.Meta* при этом и дальше будет сотрудничать со стартапом Лекуна, пишет CNBC.По словам источников FT, которая в ноябре 2025 года сообщила о возможном уходе Лекуна, тот уже ведёт переговоры о привлечении инвестиций. От кого — пока неизвестно.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости