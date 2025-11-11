Популярное
Таня Боброва
AI

Главный специалист по ИИ в Meta* Ян Лекун запланировал уйти из компании и запустить свой стартап — FT

Его новый проект, вероятно, займётся работой над «моделями мира».

Источник: Fabrice Coffrini / AFP / Getty Images
Источник: Fabrice Coffrini / AFP / Getty Images
  • Ян Лекун, лауреат премии Тьюринга и один из пионеров ИИ, сообщил коллегам, что в ближайшие месяцы покинет компанию, рассказали источники Financial Times.
  • По словам одного из них, учёный ведёт переговоры о привлечении инвестиций в свой новый проект. В Meta* Лекун с 2013 года возглавляет Лабораторию фундаментальных исследований ИИ (FAIR), уточняет FT. Сам Лекун отказался от комментариев, Meta* не ответила на запрос.
  • На фоне роста конкуренции глава компании Марк Цукерберг переключился с долгосрочных исследований на быстрое внедрение моделей и ИИ-продуктов, отмечает газета. Летом 2025 года он нанял Александра Вана, сооснователя стартапа Scale AI, чтобы тот возглавил новую команду по «суперинтеллекту» в Meta*. В результате Лекун стал подчиняться ему.
  • Как отмечает FT, «разворот» Цукерберга последовал за неудачным запуском моделей Llama 4. Вместе с тем чат-бот Meta* AI не получил большой популярности у пользователей. Лекун же давно говорит, что большие языковые модели, на которые делает ставку глава компании, «полезны», но не смогут рассуждать как люди.
  • Вместо этого Лекун внутри FAIR сосредоточился на разработке «моделей мира» — ИИ-систем, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики. По словам источников FT, Лекун планирует продолжить работать над ними.
Таня Боброва
AI
Meta* уволит около 600 сотрудников ИИ-подразделения, чтобы сделать процесс работы «более гибким»

На фоне миллиардных инвестиций в ИИ-гонку.

Глав Meta* Марк Цукерберг. Источник: Jeff Chiu / AP

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

