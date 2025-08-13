Популярное
Данила Бычков
Карьера

Сотрудники Meta* недовольны «привилегированным» положением лаборатории «суперинтеллекта» и переманиванием исследователей из других компаний — BI

Некоторые считают, что новый отдел получает лучшие ресурсы, и даже угрожают уволиться, пишет издание.

Источник: Bloomberg
  • Часть исследователей из Meta* разочарована, что глава компании Марк Цукерберг предлагает «большие» деньги сотрудникам других компаний, чтобы переманить их в лабораторию «суперинтеллекта», пишет Business Insider со ссылкой на источники.
  • Особенно «остро» недовольство ощущается в команде генеративного искусственного интеллекта GenAI, которая занималась разработкой семейства моделей Llama 4. Один из уволившихся сотрудников Meta* заявил, что отношение к тем, кто не входит в лабораторию «суперинтеллекта», «оставляет желать лучшего».
  • Некоторые сотрудники Meta* угрожают увольнением, если их не переведут в новую команду. Один из исследователей анонимно рассказал, что желание перевестись связано не только с более высоким уровнем зарплат — также влияют доступ к вычислительным ресурсам и «престиж» от работы в «элитном» отделе.
  • В комментарии для BI представитель Meta* заявил, что компания никогда не делала и не будет делать встречных предложений сотрудникам, которые угрожают увольнением.
  • В начале июня 2025 года Bloomberg узнало, что Цукерберг переманивает в лабораторию «суперинтеллекта» сотрудников OpenAI и Google. Глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

