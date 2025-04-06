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Полина Лааксо
AI

Meta* представила семейство мультимодальных моделей Llama 4 — на 109 млрд, 400 млрд и 2 трлн параметров

Одна из них по ряду бенчмарков обходит или сопоставима с Gemini 2.0 Flash, DeepSeek v3.1 и GPT-4o, как утверждает компания.

  • Общее количество параметров у Llama 4 Scout — 109 млрд. Из них активны 17 млрд. Контекстное окно составляет 10 млн токенов, что равнозначно примерно 15 тысячам страниц текста.
  • Scout мощнее всех моделей предыдущего поколения, запускается на одной видеокарте Nvidia H100 и, по словам компании, по ряду бенчмарков показывает себя лучше Gemma 3, Gemini 2.0 Flash-Lite и Mistral 3.1.
Бенчмарки для Llama 4 Scout
Бенчмарки для Llama 4 Scout
  • Llama 4 Maverick — «самая мощная» открытая мультимодальная модель компании на текущий момент. Всего параметров — 400 млрд. Активных — 17 млрд. Контекстное окно — 1 млн (около 1500 страниц текста).
  • В некоторых тестах она обходит GPT-4o и Gemini 2.0 Flash, а по части «рассуждений» и написания кода сопоставима с новой DeepSeek v3.
  • Обе модели распознают текст и изображения (до пяти картинок на вход), но в ответ пока генерируют только текст. База знаний — по август 2024 года. Архитектура — «мультиэкспертная» (включаются только те «эксперты», что нужны для конкретной задачи). У Scout их 16, а у Maverick — 128.
  • Основные языки — английский, арабский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, португальский, испанский, тагальский, тайский и вьетнамский. Но в предобучении их было больше 200. На изображениях распознают только английский.
  • Скачать Scout и Maverick можно на llama.com и Hugging Face. Их также добавили в ИИ-ассистента Meta AI, который доступен в соцсетях и приложениях компании в 40 странах.
Бенчмарки для Llama 4 Maverick
Бенчмарки для Llama 4 Maverick
  • Веса для третьей модели — Llama 4 Behemoth — не выпустили. Её использовали для обучения Scout и Maverick и всё ещё обучают её саму. Дату релиза не назвали.
  • У Behemoth 2 трлн параметров при 288 млрд активных. По словам компании, она «превосходит» GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 и Gemini 2.0 Pro по ряду STEM-бенчмарков.
Бенчмарки Llama 4 Behemoth
Бенчмарки Llama 4 Behemoth

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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