Андрей Карпатый представил «консилиум больших языковых моделей» — каждый запрос разбирают несколько сервисов, а потом оценивают друг друга

Исследователь разместил код на GitHub.Источник: @karpathyОдин из ключевых специалистов в области ИИ Андрей Карпатый рассказал в X, что сделал с помощью вайб-кодинга веб-приложение “LLM Council” — оно выглядит «как ChatGPT», но каждый запрос отправляется сразу нескольким моделям. Например, GPT 5.1 от OpenAI, Gemini-3-pro-preview от Google, Claude-Sonnet 4.5 от Anthropic и Grok-4 от xAI.Затем все модели смотрят анонимные ответы друг друга, оценивают их и ранжируют. После назначенный «председатель» (“Chairman LLM”) объединяет все ответы и принимает финальное решение.Карпатый отметил, что часто модели «неожиданно» признают, что ответ другой LLM лучше их собственного. Это может быть «интересной стратегией» для более общей оценки моделей.Например, исследователь читал книгу и обсуждал её вместе с “LLM Council”: модели выделили ответы GPT 5.1 как лучшей, а Claude — как худшей, остальных разместили между ними. Сам Карпатый не совсем согласился с этой оценкой: он считает GPT 5.1 слишком многословным, Gemini 3 — более структурированной, а Claude — слишком кратким.#новости