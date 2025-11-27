Популярное
Ася Карпова
AI

Alibaba выпустила Z-Image — открытую модель для генерации «фотореалистичных» изображений «на уровне» Flux 2

Она доступна бесплатно в демоверсии на HuggingFace.

Примеры генераций. Источник: X
Примеры генераций. Источник: X
  • Компания заявляет, что маленькая модель на 6 млрд параметров выдаёт результаты, сравнимые с крупными нейросетями, такими как Flux 2 на 32 млрд параметров.

Результат Z-Image

Генерация пользователя. Источник: Brent Lynch
Генерация пользователя. Источник: Brent Lynch

Результат Flux 2 Pro

Источник: Brent Lynch
Источник: Brent Lynch

Другие примеры работы Z-Image из соцсетей

 Источник: X
 Источник: X
Источник: X
Источник: X
  • Нейросеть воспроизводит достопримечательности и виды городов мира по текстовому запросу, говорят разработчики.
Источник: X
Источник: X
  • Также есть рендеринг текста на английском и китайском языке. Z-Image обучали и русскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, но на них она пока пишет с ошибками.
В первой генерации попросили модель написать «Санкт-Петербург», во второй — изобразить Александра Пушкина и добавить подпись «Сукин сын». Источник: vc.ru
В первой генерации попросили модель написать «Санкт-Петербург», во второй — изобразить Александра Пушкина и добавить подпись «Сукин сын». Источник: vc.ru
  • Модель доступна в бесплатной демоверсии на HuggingFace. Код и веса Z-Image Turbo выложили на GitHub, HuggingFace и ModelScope. Для неё подойдут видеокарты на 16 ГБ видеопамяти.
  • Позже компания собирается опубликовать версию Z-Image Edit для редактирования и улучшенную, более тяжёлую Z-Image Base.
Ася Карпова
AI
LM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам

Без интернета и смены IP-адреса.

Без интернета и смены IP-адреса.

LM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам

