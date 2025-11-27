Alibaba выпустила Z-Image — открытую модель для генерации «фотореалистичных» изображений «на уровне» Flux 2

Она доступна бесплатно в демоверсии на HuggingFace.Примеры генераций. Источник: XКомпания заявляет, что маленькая модель на 6 млрд параметров выдаёт результаты, сравнимые с крупными нейросетями, такими как Flux 2 на 32 млрд параметров.Результат Z-ImageГенерация пользователя. Источник: Brent Lynch Результат Flux 2 ProИсточник: Brent LynchДругие примеры работы Z-Image из соцсетей Источник: XИсточник: XНейросеть воспроизводит достопримечательности и виды городов мира по текстовому запросу, говорят разработчики.Источник: XТакже есть рендеринг текста на английском и китайском языке. Z-Image обучали и русскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, но на них она пока пишет с ошибками.В первой генерации попросили модель написать «Санкт-Петербург», во второй — изобразить Александра Пушкина и добавить подпись «Сукин сын». Источник: vc.ruМодель доступна в бесплатной демоверсии на HuggingFace. Код и веса Z-Image Turbo выложили на GitHub, HuggingFace и ModelScope. Для неё подойдут видеокарты на 16 ГБ видеопамяти.Позже компания собирается опубликовать версию Z-Image Edit для редактирования и улучшенную, более тяжёлую Z-Image Base.Ася КарповаAI15 ноябLM Studio: как бесплатно работать с ИИ-моделями локально, подключать их к Telegram-ботам и другим сторонним сервисам Без интернета и смены IP-адреса.#новости #alibaba