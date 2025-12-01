В «Шедеврум» добавили возможность получать донаты за сгенерированные изображения и видео

Подключить их можно в профиле. Источник: «Яндекс»После подключения донатов система создаст автору аккаунт в «Яндекс Чаевых» и привяжет его к профилю в «Шедевруме».Отправить любую сумму может как подписчик автора, так и любой другой пользователь. Нужно выбрать «Поддержать» в шапке профиля или нажать на значок рубля под публикацией.Деньги поступят на счёт в «Яндекс Чаевых» в полном объёме.«Яндекс» показал прототип нейросети для генерации картинок по текстовым запросам в апреле 2023 года. Уже летом добавил в «Шедеврум» нейросеть YandexGPT для генерации текстов и начал тестировать генерацию видео.В марте 2025 года представил обновлённую YandexART и ввёл в сервисе платную подписку «Про», а в августе запустил детский режим с дополнительными мерами безопасности и генерацией раскрасок.Полина ЛааксоAI16 сентВ мобильное приложение «Алиса» добавили оживление фото по текстовому запросу Нейросеть сгенерирует видео на четыре секунды. #новости #яндекс #шедеврум