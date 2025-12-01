Популярное
Полина Лааксо
AI

В «Шедеврум» добавили возможность получать донаты за сгенерированные изображения и видео

Подключить их можно в профиле.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • После подключения донатов система создаст автору аккаунт в «Яндекс Чаевых» и привяжет его к профилю в «Шедевруме».
  • Отправить любую сумму может как подписчик автора, так и любой другой пользователь. Нужно выбрать «Поддержать» в шапке профиля или нажать на значок рубля под публикацией.
  • Деньги поступят на счёт в «Яндекс Чаевых» в полном объёме.
  • «Яндекс» показал прототип нейросети для генерации картинок по текстовым запросам в апреле 2023 года. Уже летом добавил в «Шедеврум» нейросеть YandexGPT для генерации текстов и начал тестировать генерацию видео.
  • В марте 2025 года представил обновлённую YandexART и ввёл в сервисе платную подписку «Про», а в августе запустил детский режим с дополнительными мерами безопасности и генерацией раскрасок.
Полина Лааксо
AI
#новости #яндекс #шедеврум

