Ася Карпова
AI

Стартап Runway выпустил модель Gen-4.5, «превосходящую» Veo 3 и Sora 2 Pro

Она доступна всем пользователям.

Здесь и далее источник: Runway
  • Компания заявляет, что Runway Gen-4.5 донастроили для генерации роликов с «беспрецедентной физической и визуальной точностью».
  • Во внутренних тестах компании она превзошла модели Veo 3 и Veo 3.1 от Google и Sora 2 Pro от OpenAI, однако нейросеть Runway генерирует видео без звука.
  • Разработчики предупреждают, что у модели могут возникать проблемы с сохранением внешности персонажей и облика объектов на протяжении нескольких роликов.
  • Gen-4.5 доступна всем пользователям. Она создаёт видео длиной до десяти секунд. В бесплатном тарифе единоразово начисляют 125 кредитов. Этого хватит примерно на 25 секунд видео. Подписка стоит от $15 в месяц.
Валерия Ильина
AI
Runway: как пользоваться ИИ-сервисом для генерации видео

Чтобы анимировать персонажа, оживить картинку или отредактировать ролик.

