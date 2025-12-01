Стартап Runway выпустил модель Gen-4.5, «превосходящую» Veo 3 и Sora 2 Pro

Она доступна всем пользователям.Здесь и далее источник: RunwayКомпания заявляет, что Runway Gen-4.5 донастроили для генерации роликов с «беспрецедентной физической и визуальной точностью».Во внутренних тестах компании она превзошла модели Veo 3 и Veo 3.1 от Google и Sora 2 Pro от OpenAI, однако нейросеть Runway генерирует видео без звука.Разработчики предупреждают, что у модели могут возникать проблемы с сохранением внешности персонажей и облика объектов на протяжении нескольких роликов.Gen-4.5 доступна всем пользователям. Она создаёт видео длиной до десяти секунд. В бесплатном тарифе единоразово начисляют 125 кредитов. Этого хватит примерно на 25 секунд видео. Подписка стоит от $15 в месяц.Валерия ИльинаAI22 авгRunway: как пользоваться ИИ-сервисом для генерации видео Чтобы анимировать персонажа, оживить картинку или отредактировать ролик. #новости