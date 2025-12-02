Yandex B2B Tech запустил AI Search — технологию создания ИИ-агентов для поиска по интернету и внутренним документам

В конструкторе доступны ИИ-модели от «Яндекса», Alibaba и OpenAI.Источник: «Яндекс»Компания добавила возможность создавать ИИ‑помощников для бизнеса с навыками веб-поиска на платформе Yandex AI Studio в разделе «Агенты».Среди доступных моделей — Qwen3 235B от Alibaba, открытые модели OpenAI gpt-oss-120b и gpt-oss-20b, Alice AI LLM и Yandex GPT 5 в версиях Lite и Pro.Инструмент позволяет выставить фильтры по языку, региону и конкретным сайтам, задать кастомные инструкции, настроить формат вывода ответа (текст или JSON) и его длину. ИИ-агент будет указывать ссылки на источники в ответах.Он также может анализировать информацию из внутренних документов, презентаций и PDF-файлов. В разделе «Инструменты» можно подключить и MCP-сервер.Источник: «Яндекс»Поиск по интернету стоит 90 копеек за один запрос, поиск по файлам не тарифицируется. «Стоимость использования ИИ-агента складывается из потребления нейросети, на базе которой он работает, и тарификации конкретных инструментов, — рассказали Forbes в «Яндексе».Стоимость работы с каждой моделью разная, например, с Qwen3 235B— 0,5 рубля за 1000 токенов за потребление модели и дополнительно 90 копеек за каждый запрос.В будущем компания планирует подключить поиск по аудиозаписям и видео, например для анализа онлайн-встреч и образовательных курсов, пишет издание.Артур ТомилкоAI25 ноябYandex B2B Tech открыл для бизнеса доступ к модели Alice AI LLM Она доступна в Yandex AI Studio на платформе Yandex Cloud. «Вскоре» туда также добавят модель Alice AI ART. Компания называет Alice AI «самым мощным» семейством среди выпущенных ей нейросетей.Alice AI LLM обучали полностью на собственных данных «Яндекса». В качестве изначальных параметров использовались веса открытых моделей (каких именно, н…#новости