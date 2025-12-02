Популярное
Ася Карпова
AI

Yandex B2B Tech запустил AI Search — технологию создания ИИ-агентов для поиска по интернету и внутренним документам

В конструкторе доступны ИИ-модели от «Яндекса», Alibaba и OpenAI.

Источник: «Яндекс»
  • Компания добавила возможность создавать ИИ‑помощников для бизнеса с навыками веб-поиска на платформе Yandex AI Studio в разделе «Агенты».
  • Среди доступных моделей — Qwen3 235B от Alibaba, открытые модели OpenAI gpt-oss-120b и gpt-oss-20b, Alice AI LLM и Yandex GPT 5 в версиях Lite и Pro.
  • Инструмент позволяет выставить фильтры по языку, региону и конкретным сайтам, задать кастомные инструкции, настроить формат вывода ответа (текст или JSON) и его длину. ИИ-агент будет указывать ссылки на источники в ответах.
  • Он также может анализировать информацию из внутренних документов, презентаций и PDF-файлов. В разделе «Инструменты» можно подключить и MCP-сервер.
Источник: «Яндекс»
  • Поиск по интернету стоит 90 копеек за один запрос, поиск по файлам не тарифицируется. «Стоимость использования ИИ-агента складывается из потребления нейросети, на базе которой он работает, и тарификации конкретных инструментов, — рассказали Forbes в «Яндексе».
  • Стоимость работы с каждой моделью разная, например, с Qwen3 235B— 0,5 рубля за 1000 токенов за потребление модели и дополнительно 90 копеек за каждый запрос.
  • В будущем компания планирует подключить поиск по аудиозаписям и видео, например для анализа онлайн-встреч и образовательных курсов, пишет издание.
Артур Томилко
AI
Yandex B2B Tech открыл для бизнеса доступ к модели Alice AI LLM

Она доступна в Yandex AI Studio на платформе Yandex Cloud. «Вскоре» туда также добавят модель Alice AI ART.

  • Компания называет Alice AI «самым мощным» семейством среди выпущенных ей нейросетей.
  • Alice AI LLM обучали полностью на собственных данных «Яндекса». В качестве изначальных параметров использовались веса открытых моделей (каких именно, н…

