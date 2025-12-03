Mistral AI выпустила семейство моделей Mistral 3 с открытым исходным кодом при поддержке Nvidia

Она занимает второе место среди открытых «не-рассуждающих» моделей на LMArena.Источник: NvidiaСтартап представил семейство открытых моделей Mistral 3. Флагманская Mistral Large 3 — мультимодальная модель на 675 млрд общих параметров (из них 41 млрд активных). Она поддерживает распознавание изображений.На 3 декабря 2025 года Mistral Large 3 занимает второе место среди открытых «не-рассуждающих» моделей и шестое среди всех открытых на LMArena. TechCrunch ставит её в один ряд с мультимодальной Qwen3-Omni от Alibaba. «Рассуждающую» версию планируют выпустить в будущем.Источник: MistralТакже доступны три версии моделей Ministral 3: Ministral 3 3B-25-12, Ministral 3 8B-25-12 , Ministral 3 14B-25-12 на 3, 8 и 14 млрд параметров. Они оптимизированы для работы на пользовательских ноутбуках. Для каждого размера доступны базовый и «рассуждающий» режимы.Как рассказал соучредитель и главный научный сотрудник Mistral Гийом Лэмпл, заказчики сталкиваются с проблемами при внедрении закрытых моделей от крупных компаний. Они обращаются к стартапу за донастройкой Mistral 3 — тогда она даёт больший прирост производительности, чем закрытая нейросеть.Mistral 3 и версия Large доступны на Hugging Face и в Mistral AI Studio. Все модели распространяются по лицензии Apache 2.0, их можно использовать для бизнеса.В сентябре 2025 года Bloomberg сообщило, что Mistral AI, разрабатывающая чат-бота Le Chat, собирается привлечь $2,3 млрд при оценке в $14 млрд.Полина ЛааксоAI10 июняMistral AI выпустила свои первые «рассуждающие» модели Magistral и добавила режим «рассуждений» в чат-бота Одна из моделей — Magistral Small на 24 млрд параметров. У неё открытый исходный код.#новости