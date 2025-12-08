Популярное
Ася Карпова
AI

Исследование OpenAI: ChatGPT экономит корпоративным пользователям до часа в день при выполнении рабочих задач

В опросе участвовали сотрудники 100 компаний.

Количество «сэкономленных» часов в неделю прямо пропорционально числу затраченных кредитов. Источник: OpenAI  
  • Согласно опросу OpenAI, в котором приняли участие 9000 сотрудников из 100 компаний, ChatGPT экономит подписчикам Enterprise в среднем от 40 до 60 минут в день. О повышении эффективности рассказали три четверти опрошенных.
  • Наилучшие результаты отмечают специалисты по работе с данными и коммуникациям и инженеры. OpenAI отмечает, что «активные» пользователи, которые выбирают последние «рассуждающие» модели и комбинируют инструменты, экономят более десяти часов в неделю.
  • При этом Bloomberg напоминает, что работники чаще используют чат-ботов для «халтуры» — «контента, замаскированного под хорошую работу, но не содержащего ничего для выполнения задачи». Это выяснили исследователи Гарвардского и Стэнфордского университетов в сентябре 2025 года.
  • Согласно отчёту, с ноября 2024 года объём запросов ChatGPT от корпоративных клиентов вырос в восемь раз. Сервисы OpenAI использует более 1 млн предприятий, а также 800 млн рядовых еженедельных пользователей.
  • Отчёт вышел на фоне сообщений о том, что глава OpenAI Сэм Альтман объявил в компании «Код "Красный"» после выхода Gemini 3 Pro, пишет TechCrunch.

