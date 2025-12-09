Популярное
Евгения Евсеева
AI

ЕК начала расследование против Google из-за обучения ИИ-моделей на онлайн-контенте без компенсаций авторам

И возможной нечестной конкуренции.

Источник: Getty Images
  • Еврокомиссия (ЕК) открыла расследование против компании: она изучает, не нарушила ли Google правила конкуренции, используя для обучения ИИ-моделей контент веб-издателей, а также контент авторов на YouTube.
  • Комиссия расследует — не навязывает ли компания авторам и издателям «несправедливые условия», а также нарушает ли она конкуренцию, предоставляя себе «привилегированный доступ» к контенту.
  • Например, Google может обучать ИИ на роликах с YouTube, при этом правила платформы запрещают делать это другим ИИ-компаниям.
  • В частности, ЕК беспокоит, выплачивала ли Google компенсации авторам за использование их контента для обучения ИИ. И давала ли она возможность отказаться от такого использования их произведений.
  • Когда завершится расследование — неизвестно. Если ЕК решит, что Google нарушила закон, компании грозит штраф — до 10% от годовой выручки.

#новости #google

