ЕК начала расследование против Google из-за обучения ИИ-моделей на онлайн-контенте без компенсаций авторам

И возможной нечестной конкуренции. Источник: Getty ImagesЕврокомиссия (ЕК) открыла расследование против компании: она изучает, не нарушила ли Google правила конкуренции, используя для обучения ИИ-моделей контент веб-издателей, а также контент авторов на YouTube.Комиссия расследует — не навязывает ли компания авторам и издателям «несправедливые условия», а также нарушает ли она конкуренцию, предоставляя себе «привилегированный доступ» к контенту.Например, Google может обучать ИИ на роликах с YouTube, при этом правила платформы запрещают делать это другим ИИ-компаниям.В частности, ЕК беспокоит, выплачивала ли Google компенсации авторам за использование их контента для обучения ИИ. И давала ли она возможность отказаться от такого использования их произведений.Когда завершится расследование — неизвестно. Если ЕК решит, что Google нарушила закон, компании грозит штраф — до 10% от годовой выручки.#новости #google