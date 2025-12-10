Nvidia разработала технологию отслеживания местоположения чипов, которая может помочь в борьбе с контрабандой — Reuters

Сначала она будет доступна только для самых «передовых» чипов Blackwell. Этот шаг стал ответом на требования американских властей пресечь контрабанду продукции Nvidia в Китай и другие страны, экспорт чипов в которые запрещён, пишет Reuters со ссылкой на источники. Отследить местоположение чипов позволят сетевые задержки при взаимодействии чипа с серверами Nvidia.При этом в компании утверждают, что не используют скрытые каналы для определения местоположения. Сначала функция появится на новейших чипах из серии Blackwell. Затем её могут добавить и на более ранние поколения полупроводников вроде Hopper и Ampere.Опрошенные Reuters эксперты подтвердили, что у Nvidia есть техническая возможность проверить местоположения чипов без ущерба для безопасности своих продуктов.9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia в обмен на 25% от выручки компании.По данным FT, китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. Причина такого решения — желание Китая добиться независимости и самообеспечения в вопросе производства полупроводников.#новости #nvidia