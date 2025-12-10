Стартап Дмитрия Румбешты и Николая Ашанина, разрабатывающий ИИ-приложение для родителей Sprouty, привлёк первые $550 тысяч от американской AltaIR Capital

Приложение помогает следить за развитием и здоровьем детей до двух лет.Источник: SproutySprouty, основанная в 2023 году, привлекла $550 тысяч от американской венчурной компании AltaIR Capital в посевном раунде.Как рассказывал один из сооснователей Дмитрий Румбешта, идея приложения появилась после рождения первой дочери, чтобы подарить «чувство контроля» неопытным родителям. В первые дни запуска у Sprouty было по 70 ежедневных пользователей «без каких-либо затрат на продвижение», удержание в первую неделю составляло 62%.Sprouty помогает следить за здоровьем детей в возрасте до двух лет. Оно предупреждает о «скачках роста», когда ребёнка может капризничать без явных причин. Также доступны подборки развивающих упражнений и научных статей о новорождённых, дневник сна, кормления и других активностей, которые анализирует ИИ-помощник.Команда Sprouty базируется в Великобритании и на Кипре, приложением пользуется 1,7 млн семей в Европе, Северной Америке, Австралии и Латинской Америке. Оно есть и в российских App Store и Google Play и поддерживает русский язык.Сооснователь Николай Ашанин окончил Санкт-Петербургский политехнический университет и Лондонский университет Сити Сент-Джордж. До февраля 2025 года работал техническим директором в Skyeng. Дмитрий Румбешта окончил Томский политехнический университет, до Sprouty был директором по продуктам Swoo — приложения для бесконтактной оплаты и хранения карт лояльности.#новости