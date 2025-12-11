Популярное
Ася Карпова
AI

Cursor обновили до версии 2.2 с режимом отладки кода

Разработчики также «улучшили» режим планирования и добавили оценку работы нескольких ИИ-агентов.

Для работы в режиме отладки нужно выбрать опцию Debug. Источник здесь и далее: Cursor
  • Компания выпустила обновление для редактора кода. Режим отладки позволяет всем доступным моделям надёжнее выявлять ошибки, заявляют разработчики.
  • ИИ-агенту нужно текстом описать проблему. После он сгенерирует несколько гипотез о причине, протестирует каждую и предложит исправление. Пользователь может изучить логи, подтвердить, что баг устранён, или продолжить поиск.

  • В версии 2.2 также добавили «мультиагентную оценку». Решение одной задачи можно поручить нескольким моделям. Система автоматически анализирует их результаты и выделяет лучший подход из предложенных.

Выбранная модель подсвечивается синим, решение сопровождается комментарием с объяснением
  • Обновлённый режим планирования задач поддерживает создание схем и диаграмм, ИИ-агент генерирует их автоматически. Также в Cursor 2.2 появилась возможность закрепить чаты с моделями на боковой панели в режиме Agent.
  • В Cursor есть бесплатный план, в нём неделю можно пользоваться режимом Pro. Дальше действуют лимиты на использование продвинутых «рассуждающих» моделей. Подписка Pro стоит $20 в месяц (1558 рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2025 года).

#новости

8
16 комментариев