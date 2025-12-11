Cursor обновили до версии 2.2 с режимом отладки кода

Разработчики также «улучшили» режим планирования и добавили оценку работы нескольких ИИ-агентов.Для работы в режиме отладки нужно выбрать опцию Debug. Источник здесь и далее: CursorКомпания выпустила обновление для редактора кода. Режим отладки позволяет всем доступным моделям надёжнее выявлять ошибки, заявляют разработчики.ИИ-агенту нужно текстом описать проблему. После он сгенерирует несколько гипотез о причине, протестирует каждую и предложит исправление. Пользователь может изучить логи, подтвердить, что баг устранён, или продолжить поиск.В версии 2.2 также добавили «мультиагентную оценку». Решение одной задачи можно поручить нескольким моделям. Система автоматически анализирует их результаты и выделяет лучший подход из предложенных.Выбранная модель подсвечивается синим, решение сопровождается комментарием с объяснениемОбновлённый режим планирования задач поддерживает создание схем и диаграмм, ИИ-агент генерирует их автоматически. Также в Cursor 2.2 появилась возможность закрепить чаты с моделями на боковой панели в режиме Agent.В Cursor есть бесплатный план, в нём неделю можно пользоваться режимом Pro. Дальше действуют лимиты на использование продвинутых «рассуждающих» моделей. Подписка Pro стоит $20 в месяц (1558 рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2025 года).#новости