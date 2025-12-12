Disney потребовал от Google запретить генерацию персонажей, защищённых авторским правом студии

Накануне компания инвестировала в OpenAI и подписала с ней трёхлетнее соглашение.Юристы Disney направили Google предупреждение о нарушении авторских прав на персонажей из мультфильмов и фильмов студии.Компания считает, что в сервисах Google для генерации изображений и видео недостаточно механизмов защиты, которые бы запрещали пользователям создавать контент с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars. Его впоследствии используют «для коммерческой эксплуатации».В пример Disney приводит пост главы Google Сундара Пичаи, который призывает присоединиться к тренду на генерацию картинок с фигурками с помощью Nano Banana. Пользователи в том числе создают персонажей Disney.Представитель Google заявил Variety, что компания использует общедоступные данные из открытых источников для обучения нейросетей и «внедрила дополнительные методы контроля» контента. Разработчики уже сотрудничают с Disney и продолжат это делать, добавил он.11 декабря 2025 года Disney и OpenAI подписали трёхлетнее лицензионное соглашение, которое разрешает второй использовать персонажей студии в датасете модели для генерации видео Sora. Disney также инвестирует в OpenAI $1 млрд, будет использовать API компании для создания новых продуктов и внедрит ChatGPT для сотрудников.#новости