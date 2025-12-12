Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Трамп подписал указ о едином регулировании ИИ во всех штатах США — чтобы локальные ограничения не мешали компаниям

Он считает, что разные нормы на местах замедлят внедрение технологии.

Источник: AP
Источник: AP
  • Президент США Дональд Трамп подписал указ, который даёт федеральному правительству полномочия для централизованного регулирования нейросетей. Оно сможет оспорить существующие жёсткие требования в отдельных штатах.
  • Американские ИИ-компании должны «внедрять инновации без обременительного регулирования», — говорится в постановлении.

    Во время церемонии подписания Трамп напомнил, что в Китае действуют единые правила регулирования, а «победитель» в ИИ-гонке будет только один.

У нас на подходе крупные инвестиции, но если им [компаниям] придётся получить 50 разных разрешений в 50 разных штатах, о них можно забыть, потому что это невозможно.

Дональд Трамп, президент США

  • Распоряжение предписывает составить список «проблемных» нормативных актов в штатах и принять федеральный стандарт для ИИ-моделей, который будет иметь преимущество перед противоречащими ему местными правилами.

  • В октябре 2025 года Калифорния первой в США ввела закон, регулирующий работу чат-ботов. Он обязывает разработчиков внедрить верификацию возраста пользователей и уведомления для несовершеннолетних, которые будут каждые три часа напоминать, что они общаются с ИИ-ботом. Поводом стали новости о самоубийстве подростка и случаях «ИИ-психоза» летом 2025 года.

#новости

5
2
1
1
12 комментариев