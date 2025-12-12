Трамп подписал указ о едином регулировании ИИ во всех штатах США — чтобы локальные ограничения не мешали компаниям

Распоряжение предписывает составить список «проблемных» нормативных актов в штатах и принять федеральный стандарт для ИИ-моделей, который будет иметь преимущество перед противоречащими ему местными правилами.

В октябре 2025 года Калифорния первой в США ввела закон, регулирующий работу чат-ботов. Он обязывает разработчиков внедрить верификацию возраста пользователей и уведомления для несовершеннолетних, которые будут каждые три часа напоминать, что они общаются с ИИ-ботом. Поводом стали новости о самоубийстве подростка и случаях «ИИ-психоза» летом 2025 года.