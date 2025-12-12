Трамп подписал указ о едином регулировании ИИ во всех штатах США — чтобы локальные ограничения не мешали компаниям

Он считает, что разные нормы на местах замедлят внедрение технологии.Источник: APПрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который даёт федеральному правительству полномочия для централизованного регулирования нейросетей. Оно сможет оспорить существующие жёсткие требования в отдельных штатах.Американские ИИ-компании должны «внедрять инновации без обременительного регулирования», — говорится в постановлении. Во время церемонии подписания Трамп напомнил, что в Китае действуют единые правила регулирования, а «победитель» в ИИ-гонке будет только один.У нас на подходе крупные инвестиции, но если им [компаниям] придётся получить 50 разных разрешений в 50 разных штатах, о них можно забыть, потому что это невозможно.Дональд Трамп, президент СШАРаспоряжение предписывает составить список «проблемных» нормативных актов в штатах и принять федеральный стандарт для ИИ-моделей, который будет иметь преимущество перед противоречащими ему местными правилами.В октябре 2025 года Калифорния первой в США ввела закон, регулирующий работу чат-ботов. Он обязывает разработчиков внедрить верификацию возраста пользователей и уведомления для несовершеннолетних, которые будут каждые три часа напоминать, что они общаются с ИИ-ботом. Поводом стали новости о самоубийстве подростка и случаях «ИИ-психоза» летом 2025 года.#новости