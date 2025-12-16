Популярное
Ася Карпова
AI

Google начала открывать доступ к ИИ-агенту Gemini Agent

Сначала в США по подписке.

Gemini Agent помогает забронировать автомобиль. Источник: Google
  • Google запустила автономного ИИ-агента Gemini Agent на базе Gemini 3. Он может выполнять действия в браузере от лица пользователя — заполнять формы, сравнивать цены, бронировать услуги и подбирать товары.
  • Режим агента доступен в чат-боте Gemini для подписчиков Google AI Ultra за $249 (19 783 рубля по курсу ЦБ на 16 декабря 2025 года)
    в США. Работает на десктопе и в мобильных приложениях.
  • Google представила ИИ-агента Gemini Computer Us для управления мобильными и веб-интерфейсами на базе Gemini 2.5 Pro в октябре 2025 года. По оценкам Browserbase, он на 10% превосходит по производительности Claude Sonnet 4.5 в тестах на работу с инструментами поиска. Его до сих можно попробовать бесплатно в демоверсии, а также в Google AI Studio и Vertex AI.
Ася Карпова
