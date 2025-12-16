Популярное
Ася Карпова
AI

Google начала тестировать индивидуальную настройку ленты новостей в Chrome с помощью промптов

Например, можно будет попросить не показывать политические инфоповоды.

Источник: 9to5Google
  • Google начала тестировать персонализированные настройки ленты в «Рекомендациях» (Google Discover) — это раздел с новостями и материалами на главной странице поиска в мобильном приложении Chrome.
  • В текстовом запросе можно указать темы и источники, например, попросить показывать больше рецептов или статей The Washington Post. ИИ-помощник Gemini также учтёт запрос не показывать определённые новости — к примеру, политические.
  • Кнопка для тестирования функции Tailor your feed появилась у некоторых пользователей в США. Пока опция работает на английском языке.
  • В январе 2025 года Google представила функцию генерации ИИ-подкастов из новостей в ленте рекомендаций Chrome.

