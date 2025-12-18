Популярное
Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» добавил «Алису AI» в приложение «Яндекс Go»

Пока для тестирования нужно записаться в лист ожидания.

Источник здесь и далее — «Яндекс» 
Источник здесь и далее — «Яндекс» 
  • ИИ-агента «Яндекс» представил на своей ежегодной конференции YaC. Попробовать функции «Алисы AI» смогут пользователи, которые записались в лист ожидания, а в будущем она станет доступна всем.
  • Чтобы перейти в чат с нейросетью, нужно на главной странице «Яндекс Go» нажать «Найти с Алисой AI». Она будет взаимодействовать со встроенными в различные сервисы агентами — «Такси», «Едой», «Лавкой» и «Доставкой. Например, после запроса «найди морковь для супа» обратится к агенту «Лавки» и подберёт варианты.
  • Если нужно, к примеру, отправить торт, «Алиса AI» выберет агента «Доставки»: тот выяснит все детали, предложит подходящие варианты и предзаполнит форму заказа.
  • Общаться с «Алисой AI» можно как текстом, так и голосом.
  • Кроме того, доступны те же возможности, что есть в приложении «Алиса AI» или в «Поиске» — можно попросить нейросеть найти нужное место в городе или узнать у неё прогноз погоды.
«Яндекс» представил «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами

И переименовал все модели.

Источник: Wylsacom

