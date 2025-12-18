Популярное
Евгения Евсеева
AI

Акции индийской полупроводниковой RRP Semiconductor за 20 месяцев выросли на 55 000% — при этом у неё нет выручки, а в штате работает два сотрудника

К производству процессоров она ещё не приступала.

  • Как пишет Bloomberg, RRP Semiconductor — компания, малоизвестная даже в Индии. До 2024 года она называлась Chodankar и специализировалась на тепловизионных системах и камерах для дронов. Сейчас — на чипах. С ней связана RRP Electronics — она занимается сборкой и тестированием процессоров.
  • Причиной роста акций издание называет желание инвесторов «подзаработать на буме процессоров». При этом торгуются только примерно 2% акций компании — остальные принадлежат её основателю. По словам опрошенных Bloomberg экспертов, инвесторы готовы покупать акции любых полупроводниковых компаний, тем более в Индии, где таких «немного».
  • Сама RRP Semiconductor заявляла, что производить процессоры ещё не начала, ни в каких государственных программах не участвовала и не связана с какими-либо известными личностями. Кроме того, у неё «отрицательная выручка» в 68,2 млн рупий — компании пришлось отменить запланированные продажи на 4,4 млрд рупий. Убыток — 71,5 млн рупий. В штате работает всего два человека, занятых полный день. Сколько частично занятых — не уточняется.
  • И биржа, и сама компания предостерегали инвесторов и просили их не покупать акции. Теперь ситуацией заинтересовались местные регуляторы — Совет по ценным бумагам и биржам Индии начал расследование из-за резкого роста акций.

#новости

