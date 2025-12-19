Популярное
Данила Бычков
AI

Meta* начала разработку новой модели для генерации изображений и видео — WSJ

Она выйдет в первой половине 2026 года.

  • Кодовое название модели — Mango. Об этом на внутреннем мероприятии компании рассказал директор направления ИИ в Meta* Александр Ванг, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Параллельно с этим в компании работают над новой языковой моделью Avocado.
  • Обе модели могут выйти в первой половине 2026 года. Одной из ключевых характеристик Avocado будет улучшенная способность к программированию, отмечает издание. Кроме того, Meta* находится на ранней стадии изучения «моделей мира» — ИИ-систем, которые понимают «динамику» реального мира.
  • Генерация изображения стала сферой противостояния крупных технологических компаний в сфере ИИ, подчёркивает WSJ. В сентябре 2025 года Meta* представила Vibes — отдельную ленту со сгенерированным ИИ-контентом.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман отмечал важность для пользователей генерации изображений — это особенно «липкая» функция, которая заставляет людей возвращаться «снова и снова».

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

