Данила Бычков
AI

Администрация Трампа инициировала проверку для выдачи экспортных лицензий и продажи чипов Nvidia в Китай — Reuters

Окончательное решение остаётся за президентом США.

Источник: Bloomberg
  • Министерство торговли США направило заявки на экспортные лицензии для продажи чипов Nvidia H200 в Китай министерствам энергетики и обороны, а также Госдепу, пишет Reuters со ссылкой на источники. У ведомств есть 30 дней, чтобы представить свои заключения.
  • По данным Reuters, проверка со стороны Госдепа, министерства энергетики и министерства обороны будет «тщательной» — «это не просто формальная галочка». На основе заключений ведомств президент США Дональд Трамп примет окончательное решение.
  • В начале декабря Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай в обмен на 25% от выручки Nvidia от них. FT сообщало, что китайские регуляторы могут ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение президента США. Покупателям придётся проходить процедуру согласования и подавать заявки на покупку чипов Nvidia, объясняя, почему китайская продукция не может удовлетворить их потребности.
  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.
  • В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.

