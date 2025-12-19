OpenAI выпустила модель GPT-5.2-Codex для программирования

Она лучше работает с задачами в сфере кибербезопасности, заявляет компания.Результаты модели в тестах на задачи в репозиториях. Источник: OpenAIКомпания представила следующую модель линейки Codex для программирования на базе GPT-5.2. Она оптимизирована для работы в длительных сессиях. Например, лучше справляется с рефакторингом кода и держит длинный контекст.OpenAI заявляет, что у GPT‑5.2-Codex самые продвинутые возможности в области кибербезопасности из всех её моделей. Однако её могут использовать, наоборот, для поиска уязвимостей и взлома, предупреждает компания.На бенчмарках SWE-Bench Pro и Terminal-Bench 2.0, в которых ИИ-агенты решают практические задачи в репозиториях и терминальных средах, модель улучшила показатели на 1-2% по сравнению с GPT-5.1-Codex.GPT‑5.2-Codex добавят во встроенного ИИ-агента Codex внутри ChatGPT, который доступен всем платным пользователям. Модель также интегрируют в открытого агента для терминала Codex CLI. В ближайшие недели она появится в API.#новости