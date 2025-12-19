Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

OpenAI выпустила модель GPT-5.2-Codex для программирования

Она лучше работает с задачами в сфере кибербезопасности, заявляет компания.

Результаты модели в тестах на задачи в репозиториях. Источник: OpenAI
Результаты модели в тестах на задачи в репозиториях. Источник: OpenAI
  • Компания представила следующую модель линейки Codex для программирования на базе GPT-5.2. Она оптимизирована для работы в длительных сессиях. Например, лучше справляется с рефакторингом кода и держит длинный контекст.
  • OpenAI заявляет, что у GPT‑5.2-Codex самые продвинутые возможности в области кибербезопасности из всех её моделей. Однако её могут использовать, наоборот, для поиска уязвимостей и взлома, предупреждает компания.
  • На бенчмарках SWE-Bench Pro и Terminal-Bench 2.0, в которых ИИ-агенты решают практические задачи в репозиториях и терминальных средах, модель улучшила показатели на 1-2% по сравнению с GPT-5.1-Codex.

  • GPT‑5.2-Codex добавят во встроенного ИИ-агента Codex внутри ChatGPT, который доступен всем платным пользователям. Модель также интегрируют в открытого агента для терминала Codex CLI. В ближайшие недели она появится в API.

#новости

7
27 комментариев