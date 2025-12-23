Nvidia запланировала начать поставки чипов H200 в Китай к середине февраля 2026 года — Reuters

Компания также намерена увеличить производство этих процессоров.Источник: BloombergNvidia сообщила своим клиентам в Китае, что начнёт поставки чипов H200 к середине февраля 2026 года, пишет Reuters со ссылкой на источники. В первую партию войдут до 80 тысяч микропроцессоров.Первоначальные заказы компания планирует выполнить за счёт имеющихся запасов, а затем нарастить производственные мощности и открыть приём заказов для новых китайских клиентов во втором квартале 2026 года, отмечает издание.При этом сохраняется «значительная неопределённость» — сроки поставок могут измениться в зависимости от решений китайских властей. FT сообщало, что китайские регуляторы могут ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну. Покупателям придётся проходить процедуру согласования и подавать заявки на покупку чипов Nvidia, объясняя, почему китайская продукция не может удовлетворить их потребности.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай в обмен на 25% от выручки Nvidia от них.#новости #nvidia