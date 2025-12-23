Международные регуляторы считают, что она может привести к масштабным утечкам данных компаний.Вредоносная инструкция в электронном письме. Источник: OpenAIКомпания выпустила статью о том, как борется с уязвимостью ИИ-браузеров к вредоносным «промпт-инъекциям». Это инструкции, которые злоумышленники могут вставить в текст письма или документ, например, чтобы ИИ-агент просмотрел личные данные во вкладках и отправил на указанный электронный адрес.OpenAI обучила ИИ-агента «хакера», который ищет способы атаковать ИИ-браузеры, чтобы разработчики компании могли предотвратить подобные атаки до того, как их придумают злоумышленники.Например, в одном из тестов «ИИ-злоумышленник» отправил письмо со скрытым промптом написать гендиректору об увольнении. Когда пользователь попросил браузерного ИИ-агента Atlas просмотреть почту, он последовал инструкции и «уволился» от имени пользователя.После обновления, браузер стал лучше распознавать выявленные вредоносные запросы, заявляет компания. Однако проблема «промпт-инъекций», «как и мошенничество и социальная инженерия, вряд ли когда-нибудь будет полностью решена», признаёт OpenAI.ИИ-браузер распознал вредоносную инструкцию и не стал её выполнять. Источник: OpenAIВ начале декабря 2025 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил, что на фоне быстрого внедрения ИИ-агентов их уязвимость к «промпт-инъекциям» может привести к утечкам масштаба атак через SQL-инъекции в 2010-х. Например, атаку на Sony Pictures 2011 года, когда были украдены данные из миллиона записей, или утечку данных Yahoo в 2013 году, которая затронула 3 млрд аккаунтов.OpenAI выпустила браузер ChatGPT Atlas с агентными функциями в октябре 2025 года. Первые пользователи и «белые» хакеры заметили, что он может выполнить вредоносные инструкции, которые написаны светлым шрифтом в «Google Документе», или перейти по фишинговой ссылке.Валерия ИльинаAI22 окт«Умный» браузер от OpenAI: что умеет ChatGPT Atlas Экспресс-тест поисковика со встроенной нейросетью и ИИ-агентом.#новости