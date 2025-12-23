OpenAI заявила, что проблему уязвимости ИИ-браузеров к атакам через «промпт-инъекции» невозможно решить полностью

В начале декабря 2025 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил, что на фоне быстрого внедрения ИИ-агентов их уязвимость к «промпт-инъекциям» может привести к утечкам масштаба атак через SQL-инъекции в 2010-х. Например, атаку на Sony Pictures 2011 года, когда были украдены данные из миллиона записей, или утечку данных Yahoo в 2013 году, которая затронула 3 млрд аккаунтов.