Данила Бычков
AI

Журналист The New York Times подал в суд на OpenAI, Google, Anthropic и xAI за использование защищённых авторским правом книг для обучения чат-ботов

К иску присоединились ещё пять писателей.

  • Джон Каррейру обвинил компании в пиратском копировании книг и использовании их для обучения больших языковых моделей, пишет Reuters. Иск был подан в федеральный суд Калифорнии вместе с пятью другими авторами.
  • При этом они не захотели объединяться в крупный коллективный иск, считая, что подобная форма судебного разбирательства выгодна ответчикам, поскольку позволяет договориться об одном урегулировании с большим числом истцов.
  • «ИИ-компании не должны иметь возможность так легко погашать тысячи исков по бросовым ценам», — говорится в исковом заявлении. Ответчиками по делу выступают OpenAI, Google, Meta*, Anthropic и xAI.
  • В начале декабря 2025 года The New York Times подала в суд на Perplexity, обвинив компанию в нарушении авторских прав и нанесении ущерба бренду. По словам издания, она несколько раз за последние 18 месяцев требовала от Perplexity прекратить использовать свои материалы.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #nyt

13 комментариев